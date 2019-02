Der deutsche Goldmacher bejubelt seine „Heimsiege“

Wenn der deutsche Adler-Cheftrainer Werner Schuster von zu Hause zum Bergisel fahren will, muss er rund eine halbe Stunde einplanen. Denn der 49-jährige gebürtige Vorarlberger wohnt seit Jahren in Mieming. Seit 2008 ist der ehemalige ÖSV-Adler (einmal Zweiter im Weltcup, 1988 in Sapporo) Cheftrainer der deutschen Springer - und darf seit gestern den Bergisel seine „goldene“ Heimstätte nennen.