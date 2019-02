Die schönsten Bilder und Videos der Oscarnacht

Wenn es in Los Angeles heißt „And the Oscar goes to ...“, ist das Stargetümmel am Red Carpet vor dem Dolby Theatre groß. Wer trägt die schönste Robe und wer hat sich vor der Show noch runderneuern lassen? Die schönsten Bilder vom 300 Meter langen Teppich, auf dem sich am Sonntagabend Hollywoodstar an Hollywoodstar drängte, sowie alle Videos von der Gala gibt‘s hier: