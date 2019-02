Georg Lexer überlebte Autoabsturz unverletzt

Er will nur schnell etwas abholen, setzt sich ins Auto und übersieht beim Reversieren das Ende eines Parkplatzes in St. Lorenzen im Lesachtal. Lexer stürzt mit seinem Dacia Duster sich mehrmals überschlagend 150 Meter in die Gailschlucht ab. Der Arzt reagiert goldrichtig: „Als ich gemerkt habe, dass es plötzlich steil hinunter geht, habe ich mich mit aller Kraft mit der einen Hand an der Handbremse und mit der anderen am Lenkrad festgeklammert, um so stabil wie möglich im Sitz zu bleiben. Meine Berufserfahrung als Arzt hat mitgeholfen.“