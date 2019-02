Kollisionen und ein herrenloses Snowboard

In Bad Kleinkirchheim verursachte ein herrenloses Snowboard gegen 12.20 Uhr einen Unfall. Ein 13-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Snowboard den Spitzeck-Schlepplift bergwärts. Kurz unterhalb der Ausstiegsstelle fiel er aus dem Lift. Er schnallte sein Snowboard ab und wollte das letzte Stück zu Fuß gehen. Sein Vater, welcher zwei Bügel hinter seinem Sohn gefahren war, übernahm das Snowboard, es rutschte ihm aber aus der Hand und rutschte in weiterer Folge die Liftspur talwärts. Ein am nächsten Bürgel fahrender 48-jähriger Deutscher wurde von dem herrenlosen Snowboard an den Beinen getroffen und verletzt. Und gegen 14.20 Uhr wurde ein sechsjähriges Mädchen aus dem Bezirk Spittal/Drau auf der Kaiserburgabfahrt von einem mit Alpinskiern talwärts fahrenden Mann (68) aus Amstetten frontal gerammt. Die Sechsjährige wurde zu Tal gebracht und konnte zum Glück nach ärztlicher Untersuchung in häusliche Pflege entlassen werden.