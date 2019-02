Villacher verkaufte Cannabis an Minderjährige

Aufgrund Erhebungen durch das SPK Villach, Kriminalreferat, konnte der 22-jährige Villacher ausgeforscht werden. Er steht im Verdacht, im Zeitraum von März bis Dezember 2018 im Stadtgebiet von Villach, circa 270 Gramm Cannabiskraut an zumindest zum Tatzeitpunkt drei minderjährige Abnehmer verkauft zu haben. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten konnte eine geringe Menge an Cannabiskraut, Cannabisharz sowie diverse SG-Utensilien vorgefunden und sichergestellt werden. Bei der Vernehmung gab der Verdächtige als Motiv Geldnot an. Der junge Villacher wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.