Salzburg-Gegner Napoli lässt Parma keine Chance

Diesmal traf der Argentinier Paulo Dybala, der in der 59. Minute eingewechselt worden war. In der Tabelle hat Juventus einen komfortablen Vorsprung von weiterhin 13 Punkten auf Napoli. In der Champions League hatte es für die Turiner am Mittwoch eine bittere 0:2-Niederlage bei Atletico Madrid gesetzt.