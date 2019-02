Ganz Weyregg trauert um totes Bergsteiger-Paar

Fehltritt

In 1200 Metern Seehöhe dann ein Fehltritt, gemeinsam stürzte das Ehepaar rund 200 Höhenmeter ab und über eine 30 Meter tiefe Felsstufe in den Tod. Laut Alpinpolizist Kurt Arnold haben auch erfahrene Bergsteiger bei derartigen Bedingungen, wie sie am Samstag vorherrschend waren, bei einem Sturz kaum Chancen - siehe Interview unten.



Berglauf auf Mont Blanc

Alois Leitner war ein Urgestein der Berge, hatte im Vorjahr seinen 35. Wolfgangsee-Lauf in Folge absolviert, war bei Bergläufen am Mont Blanc oder Großglockner dabei. „Zur Arbeit nach Vöcklabruck lief er oder fuhr mit seinem Rad“, weiß Bürgermeister Gerzer. Auch Karin Leitner liebte die Berge, begleitete ihren Mann bei zahllosen Touren. „Wir haben gerade eine gemeinsame Expedition nach China, auf den Muztagata, geplant, wollten im Juli dorthin“, erzählt Stefan Reif von einer geplanten Alpintour auf den 7509 Meter hohen Berg im Pamir-Gebirge.



Viele Schicksalsschläge

In Weyregg drehen sich auch die Gedanken um die Zukunft der beiden jugendlichen Söhne von Karin und Alois Leitner. Die Familie hat schon mehrere Schicksalsschläge - Mutter und Schwester von Alois kamen tragisch ums Leben, der Vater starb bei einem Mopedunfall - verkraften müssen. „Es ist nur noch die betagte Stiefmutter von Alois da. Die Nachbarschaft im Ort hält fest zusammen, aber auch seitens der Gemeinde werden wir jetzt überlegen, wie wir den Burschen helfen können, damit ihre Zukunft gesichert ist“, sagt Ortschef Gerzer.