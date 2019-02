Ein Junior arbeitet sich ins Rampenlicht

Die Lieferinger überzeugten mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Dennoch rückte ein Spieler besonders in den Fokus: Chukwubuike Junior Adamu, kurz „Junior“. Der 17-jährige Mittelstürmer feierte gegen Horn sein Startelf-Debüt und krönte dieses gleich mit einem Doppelpack. „Er hat eine überragende Vorbereitung gemacht und sich den Einsatz von Beginn an verdient“, erzählte Gora über den 1,83-m-Mann, der im Sommer 2015 vom GAK in die Lieferinger Akademie gewechselt war.