Große Angst bei Almbäuerin: „Das wäre mein Ruin“

„Man muss sich anpassen“

Was also tun? Isabella Kaltenegger sagt es deutlich: „Es gibt eine ganz einfache Lösung: Nicht wir am Land müssen uns anpassen - sondern die Menschen, die zu uns kommen.“ Sie betont: „Dass die Frau gestorben ist, ist eine Tragödie, der Familie gehört unser Mitgefühl. Aber generell: Wenn jemand vom Land in die Stadt fährt und auch umgekehrt, muss man sich den Gegebenheiten dort anpassen und kann nicht das Gegenteil fordern. Wenn man in eine Stadt kommt, wo Straßenbahnen fahren, muss man diesen ausweichen und nicht umgekehrt. So funktioniert jedes Miteinander.“