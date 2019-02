Wiener Prater-Chef will die „Narren“ versöhnen

Für viel Kopfschütteln sorgt, wie berichtet, die Terminkollision der Faschingsumzüge im Prater und in Simmering. Doch keiner der Organisatoren will nachgeben. Jetzt schaltet sich Prater-Chef Stefan Sittler-Koidl ein: „Die Streiterei gehört in Wien zwar ein wenig dazu, am Ende sollte man sich aber doch wieder versöhnen.“