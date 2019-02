Kuh-Urteil: Es greift Teil unserer Identität an

Auf ein „Kuh-Posting“ von Landesrat Schwaiger auf Facebook gab 40.000 Zugriffe: So sehr bewegt die Entscheidung. Schwaiger betont: „Dieses Urteil betrifft nicht nur die bäuerliche Welt.“ Immerhin sind die Almgebiete - 1800 bewirtschaftete Hütten mit 70.000 Tieren gibt es in Salzburg - Teil unserer Identität. Das Leben in höheren Lagen ist zum Teil hart: „Es ist da oben nicht immer schön“, so Schwaiger. Hohe Entschädigungszahlungen übersteigen die kargen Erträge der Almbauern bei Weitem. Die kleinen „Sacherl“ werden oft über Generationen weitergetragen. Schwaiger: „Wir nehmen den Leuten damit die Freude.“ Die Amerikanisierung der Gesellschaft greife immer weiter: „Auch in die Gemeinden und damit in die kleinsten Verwaltungseinheiten.“ „Absolut existenzbedrohend“, ist Landwirtschaftskammerpräsident Rupert Quehenberger schockiert.