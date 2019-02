Die Fasnacht hatte ganz Rum fest im Griff

„Wunderbares Brauchtum“

Die Muller gibt es in den sogenannten „Martha“-Dörfern, zu denen Mühlau, Arzl, Rum, Thaur und Absam gehören, die im alljährlichen Wechsel auch Aufführungsort des Umzuges sind. „Es ist wirklich faszinierend, dass im 21. Jahrhundert dieses wunderbare Brauchtum so intensiv gepflegt wird“, freute ich TV-Liebling Franz Posch. Posch, der aus dem dörflichen Haller Ortsteil Heiligkreuz stammt, war in seiner Jugend selbst aktiver „Muller“. Der Rumer Landwirt Charlie Neuner hat alle fünf Jahre das große Glück, dass sein Bauernhof so zentral in der Marktgemeinde liegt. Aus diesem Grund hat er eine eigenen Tribüne für sich, seine Familie und seine vielen Freunde bauen können. Die im Gegensatz zu den anderen 8000 Fans des „Rumer Mullerumzuges“ die allerbeste Sicht auf das bunte, lustige und närrische Treiben mit Sitzplatz und Bewirtung durch den Gastgeber hatten.