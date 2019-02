Sesselrücken in der Wachau

In Dürnstein trat Johann Riesenhuber die Nachfolge Johann Schmidls an. Der neue Ortschef geht mit konkreten Vorhaben in sein erstes halbes Jahr an der Spitze. Ganz oben auf der Liste: die Gestaltung des Treppelweges nach der Tunnelsanierung. Dabei will Riesenhuber Vorschläge der Bevölkerung berücksichtigen.