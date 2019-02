Polit-Promis im Wahlkampf-Finale

Am Donnerstag nächster Woche kommt Kanzler Sebastian Kurz zum Wahlkampf-Finale von Stadtchef Harry Preuner ins Kongresshaus. Zuvor ist er in Hallein mit dem dortigen Bürgermeister Max Klappacher (alle ÖVP) unterwegs. In der Porsche-Zentrale trifft er am Nachmittag auf den Vorstand und auch Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche. In seinem Schlepptau macht Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) Wahlkampf für die Landes-ÖVP und im Hinblick auf die EU-Wahl im Mai auch für sich selbst.