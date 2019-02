Pflegerin (21) will sich nur verteidigt haben

Die rumänische Pflegerin Florina B. (21) steht im Verdacht, Freitagfrüh den 83-jährigen Franz Lettner in seiner Wohnung in Leonding niedergestochen zu haben. Mit 20 Messerstichen in Kopf, Schulter, Arm und Rücken. Im Interview mit der „Krone“ hatte Lettner erzählt, dass die Chemie zwischen der jungen Pflegerin und dem Seniorenpaar nicht gepasst hatte. Florina B. sollte sich um Ludmilla Lettner (86) kümmern. Weil die Eheleute nicht zufrieden waren, sollte sie nach nur einer Woche durch eine andere Pflegerin ersetzt werden.