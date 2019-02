Feuerwehr rettete zwei Familien vor Flammen

Aus vorerst nicht eindeutig geklärter Ursache war um 18.10 Uhr in der Wohnung im 1.Obergeschoß ein Brand ausgebrochen. Die Wohnungsinhaberin konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen, 2 Familien (4 Erwachsene und 3 Kleinkinder) wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.