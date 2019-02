Feuerwehren im Einsatz an Bahnstrecke im Rosental

Ein Güterzug fuhr die Eisenbahnstrecke von Rosenbach kommend in Richtung Villach. „Dabei entstand vermutlich durch Funkenflug ein stellenweiser Brand der Eisenbahntrasse“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Jakob/Rosental, Maria Elend, Frießnitz/Rosenbach, Rosegg, Dolintschach, Ledenitzen, Latschach, Faak am See und Gödersdorf.