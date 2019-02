Nach Unfall suchte Autolenker das Weite

Mit seinem Auto krachte am Sonntag aus unbekannter Ursache ein Lenker in Voitsberg in die Schutzwand der Unterflurtrasse. Er konnte noch einige Meter weit fahren, ließ sein Auto dann aber auf einem Parkplatz zurück. Es entstand eine große Ölspur, die von der Stadtfeuerwehr beseitigt werden musste.