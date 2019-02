Ein Tattoo und ein Kind, das zu lang warten musste

Im Sauseschritt kam Meghan dann auf die beiden Schwestern zu, die sich so sehr gewünscht hatten, den „Prinz und die Prinzessin aus England“ zu treffen. Zwei Stunden lang mussten die Kleinen in dem Dorf Ansi am Fuß des Atlasgebirges warten, bis ihr Wunsch in Erfüllung ging. Während die fünfjährige Rania die Gäste höflich begrüßte, war der Zweijährigen ob des Wartens offenbar die Vorfreude vergangen. Etwas bockig stand sie dort, während Meghan auf Augenhöhe mit ihr redete.