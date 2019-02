Neuer Mazda3: Erfrischend anders - und Premium!

Ein Auto für die Freude am Fahren

Auf kurvenreichen Straßen an der portugiesischen Atlantikküste haben wir den Mazda3 mit dem 122-PS-Benziner getestet, der statt eines Turboladers zwei Liter Hubraum hat. Wie heißt es immer so schön: „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.“ Allerdings wirkt so ein Motor in der heutigen, turboverwöhnten Zeit etwas schwachbrüstig, weil eben nicht schon bei geringen Drehzahlen mächtiger Turboschub da ist, sondern erst bei 4000/min. das maximale Drehmoment von 213 Nm anliegt. Vorteil an dem Konzept: kein Turboloch, sondern eine harmonische Kraftentfaltung.