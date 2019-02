Autobahnen als Lebensadern

Ganz oben auf der Liste der derzeit offenbar beliebtesten Lebensräume Niederösterreichs steht der Bezirk Bruck an der Leitha. In den vergangenen zehn Jahren stieg dort die Einwohnerzahl um mehr als 100.000 an (siehe Grafik) - und nicht nur wegen der Einverleibung zahlreicher Gemeinden aus dem einstigen Bezirk Wien-Umgebung. Die Region liegt an der Ostautobahn sowie der Außenring-Schnellstraße. Diese sowie die A 5 binden auch den Bezirk Gänserndorf an das internationale Verkehrsnetz an - plus 9300 Bewohner seit 2009. Ebenso als wahre Lebensadern entpuppen sich die Donauufer-Autobahn und Stockerauer Schnellstraße für die Bezirke Korneuburg und Tulln, die A 21 und die Südautobahn für Mödling sowie Baden, die A 1 für die Landeshauptstadt St. Pölten und deren Umfeld.