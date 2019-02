Feuer aus dem „Untergrund“

Geschweißt wurde bei den Umbauarbeiten in einem Wohnhaus in der Guntramsdorfer Josefigasse. Als die Besitzerin am nächsten Vormittag die Baustelle inspizierte, stieg ihr Brandgeruch in die Nase. Sofort schlug die Frau bei der örtlichen Feuerwehr Alarm. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort in jenem Zimmer, in dem am Tag zuvor gewerkt worden war, leichte Rauchentwicklung fest. Wenig später zogen bereits dichtere Schwaden durch den Raum. Bei den erfahrenen Feuerwehrmännern schrillten sofort alle Alarmglocken.