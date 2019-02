Maskierter Teenager überfiel mit Messer Bäckerei

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am 21. Februar 2019 zwischen 11 und 11.30 Uhr die Filiale einer Bäckerei in Marchtrenk. Eine 59-jährige Mitarbeiterin befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Filiale hinter der Theke. Während der Mann die Filiale betrat, zog er sich eine Haube über sein Gesicht und ging zielstrebig zum Thekenbereich. In seiner linken Hand hielt er ein kleines Küchenmesser mit einer etwa 10cm langen Klinge. Er forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld mit den Worten: „Geld her, Geld her!“ in ausländischem Akzent. Die Angestellte entgegnete, dass sie kein Geld habe, woraufhin der Unbekannte zur Kasse deutete und „da Geld, da Geld!“ verlangte.