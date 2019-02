Jobmotor der Region wird nun ausgebaut

„Die Zahl der Menschen, die sich bewusst vegan ernähren, nimmt zu“, weiß Agrarlandesrätin Verena Dunst. Die Sojamühle in Güssing - sie war einst die erste ihrer Art in Österreich - leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Denn unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards wird dort gentechnikfreies Sojaöl gepresst. Das dabei ebenfalls gewonnene Sojaschrot wird als Futter für Geflügel, Rinder und Schweine in der Landwirschaft eingesetzt. Aktuell sind in Güssing 22 Mitarbeiter beschäftigt, der jährliche Umsatz liegt bei rund 33 Millionen Euro.