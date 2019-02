Rückschlag für Ried im Titelkampf

Die drittplatzierten Rieder (29) rückten vorerst bis auf fünf Punkte an Tabellenführer WSG Wattens (34) heran. Die Tiroler absolvieren ihre Partie der 16. Runde wegen einer Verschiebung erst am 5. März beim SV Lafnitz und können den Vorsprung da also auf bereits acht Zähler ausbauen. Zweiter ist Blau-Weiß Linz (31), die Oberösterreicher sind aber kein Aufstiegskandidat, da sie nicht um eine Oberhaus-Lizenz ansuchen werden.