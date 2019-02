Pippi Langstrumpfs Papagei „Rosalinda“ ist tot

„Rosalinda“ starb am Samstag im Karlsruher Zoo auf dem Arm von Zoodirektor Matthias Reinschmidt an Altersschwäche. Dort hatte der Papagei seinen Lebensabend verbringen dürfen, nachdem er Gefahr gelaufen war, eingeschläfert zu werden, da die schwedischen Behörden seinen Käfig in Malmö für zu klein befunden hatten. Die Fans liefen Sturm, „Rosalinda“ durfte nach Deutschland.