Keine Top-Platzierung für ÖSV-Snowboarder

„Das ganze Wochenende war ein einziger Kampf für mich. Die Rennen haben mir gezeigt, woran ich in Zukunft verstärkt arbeiten muss. Vor allem bei extrem drehenden Kursen gilt es, den Hebel anzusetzen“, sagte Schöffmann. Sie verlor am Wochenende die Führung in beiden Weltcup-Wertungen. „Das schmerzt natürlich“, so die 26-Jährige. In der Parallel-Gesamtwertung liegt sie mit 4.540 Punkten hinter der am Samstag fünftplatzierten Tschechin Ester Ledecka (4.650) zurück. In der Slalom-Wertung zog die Samstag-Zweite Julie Zogg (2.020) aus der Schweiz an ihr (1.800) vorbei. „Jetzt kann die Devise in den beiden restlichen Rennen nur volle Attacke lauten“, meinte Schöffmann.