Bewaffneter Angriff auf unsere Soldaten in Mali!

Bei weiterem Angriff in Mali drei UN-Blauhelme getötet

Bei einem weiteren Angriff in Mali waren am Freitag drei UN-Blauhelmsoldaten aus Guinea getötet worden. Ein Fahrzeug der UN-Mission MINUSMA sei in Siby südwestlich der Hauptstadt Bamako von bewaffneten Angreifern attackiert worden, hieß es ebenfalls am Sonntag. Ein weiterer Soldat und der Fahrer des Wagens wurden verletzt. Nach Angaben aus malischen Sicherheitskreisen handelte es sich vermutlich um einen Raubüberfall.