Nicht ohne mein Herzblatt: Damen unserer WM-Helden

Mit Franz-Josef Rehrl. Der es in Sachen Privatleben dem Salzburger fast nachmacht. Zwar ist der 25-Jährige noch nicht verheiratet - Freundin Sarah ist aber schon seit acht Jahren an seiner Seite. „Fast so was wie eine Sandkastenliebe“, scherzte der Schladminger. Der am Freitag nach der kurzen Bronze-Party noch die Zweisamkeit mit seiner Herzdame genoss.