TV-Streit: Rapids Peschek kontert LASK-Vorwürfe!

Für den heutigen Hit in Hütteldorf sind 19.000 Karten weg. Offen ist, ob Neuzugang Aliou Badji zum Einsatz kommt: „Er bringt als Stürmer einiges mit, was gegen Salzburg wichtig ist. Er ist groß, kopfballstark, kann Bälle sichern“, sagt Kapitän Stefan Schwab. Der Ex-Rapidler Joelinton steht bei Newcastle hoch im Kurs: Der Premier-League-Klub soll bereit sein, für den Stürmer 60 Millionen Euro an Hoffenheim zu zahlen.