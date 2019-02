Hier zerlegt Messi Wöber-Klub fast im Alleingang

Lionel Messi hat den FC Barcelona am Samstag in der spanischen Meisterschaft zu einem 4:2-Auswärtssieg gegen den FC Sevilla geführt. Der Argentinier erzielte in der 26., 67. und 85. Minute sehenswerte Treffer und drehte damit einen zweimaligen Rückstand der Katalanen um. Alle Highlights der Partie sehen Sie oben im Video!