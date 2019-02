Laterne krachte nach Unfall auf Autodach

Auf der Seeberg Straße in Richtung St. Kanzian am Klopeiner See war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt in der Nacht auf Sonntag unterwegs, als er im Kreisverkehr frontal gegen eine Straßenlaterne krachte. Der Beleuchtungskörper fiel herab und stürzte auf das Auto. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Alkotest verlief positiv.