Ein „geiler Hund“ war die Skisprung-Sensation

Ein „geiler Hund“, wie Werner Schuster, Cheftrainer der deutschen Mannschaft, den 23-Jährigen nach Gewinn der Bronzemedaille bezeichnete. Jener „geile Hund“ war im Weltcup noch nie besser klassiert als auf Rang sieben - übrigens just bei der Tournee in Innsbruck. In den Trainings und in der Quali katapultierte sich Peier aber in den Favoritenkreis, nach dem ersten Durchgang lag er gar in Front. Ob er Gold nachtrauert? „Medaille ist Medaille, das ist absolut geil!“, stellte er klar.