Wehrpflicht: „Zivildienst für alle“

Männliche österreichische Staatsbürger stehen ab dem 18. Lebensjahr vor der Entscheidung, sich für den Wehrdienst oder den Zivildienst zu verpflichten. Doch die Zahl der für den Wehrdienst Untauglichen ist hoch: So war im Vorjahr jeder Vierte davon betroffen, in Wien waren es gar 28 Prozent. Zu den Hauptgründen für eine Untauglichkeitsbescheinigung zählen körperliche und psychische Erkrankungen. Zugleich gibt es einen akuten Mangel an Zivildienern.