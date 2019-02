Der Bundespräsident mit Krone, König und Kraft

Gratulationswünsche an den deutschen Sieger

Doch all das Daumendrücken für unsere Adler nützt letztlich nicht. „Mein Favorit war Stefan Kraft. Leider hat es nicht gereicht. Aber ganz herzliche Gratulation an die Deutschen Markus Eisenbichler und Karl Geiger sowie an den Schweizer Killian Peier“, erklärt Van der Bellen.