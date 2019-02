Klagenfurter Alltagsgeschichten: Brücken der Stadt

Wichtig für den Verkehr war auch immer die Glanbrücke in der Pischeldorfer Straße, die noch im 19. Jahrhundert „in die Heide“ führte - daher auch der heutige Ortsname Oberhaidach. Längst verschwunden sind die Brücken an den früheren Stadttoren. 1809 rettete Kardinal Salm die Brücke am Völkermarkter Tor vor der Sprengung; man wäre sonst nicht mehr in die Stadt gelangt...