Paar stürzt beim Abstieg vom Hochlecken in den Tod

Ein furchtbares Unglück hat am späten Samstagnachmittag einem Ehepaar aus Weyregg am Attersee am Hochlecken im Höllengebirge das Leben gekostet. Die beiden Oberösterreicher waren beim Abstieg mit den Steigeisen offenbar ausgerutscht und bis zu 300 Meter in die Tiefe gerutscht. Sie waren sofort tot.