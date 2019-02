Eskalation an Venezuelas Grenze - Tote, Verletzte

Hunderte Tonnen Hilfsgüter stehen bereit

Venezuelas inzwischen von mehr als 50 Ländern anerkannter Übergangspräsident hatte die Hilfslieferungen im Voraus für diesen Samstag angekündigt. In Kolumbien standen 600 Tonnen Hilfsgüter bereit, die meisten davon in Cucuta. Andere Depots wurden in Brasilien und auf der Karibikinsel Curacao eingerichtet. In Brasilien sollen 200 Tonnen Medikamente und Nahrungsmittel lagern, ein Schiff mit 200 Tonnen sei außerdem am Samstag von Puerto Rico ausgelaufen, erklärte der Oppositionsabgeordnete Miguel Pizarro in Caracas.