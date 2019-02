Vanessa Herzog zur Halbzeit bei WM auf Platz 4!

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog liegt nach zwei Bewerben im Sprint-Vierkampf bei der WM in Heerenveen (NED) außerhalb der Medaillenränge. Die 23-jährige Tirolerin war am Samstag zunächst Zweite über ihre Paradedisziplin 500 Meter, im anschließenden 1000-Meter-Lauf wurde sie Achte, was insgesamt Platz vier bedeutete. Die Entscheidung folgt am Sonntag mit je einem weiteren Lauf über 500 und 1000 Meter.