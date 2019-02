Sechsjähriger rasselte mit Bob in 52-Jährige

Mit seinem Bob nahm ein sechsjähriger Bub aus Klagenfurt am Familien-Rodelrennen der Schischule Petzen teil. In der Zieleinfahrt konnte er nicht mehr bremsen und knallte in eine Bleiburgerin (52). Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen