Zwei Todesopfer bei Lawinenabgängen in Tirol

Weiteres Todesopfer in Kühtai

Im Skigebiet Kühtai ging gegen 16 Uhr eine weitere Lawine in sehr steilem Gelände ab. Ein noch nicht identifizierter Wintersportler konnte nur noch leblos aus den Schneemassen geborgen werden. Die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten war auch am Abend noch im Gang.