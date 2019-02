Schlägerei bei Turnier: „Kung-Fu“-Goalie zuckt aus

Emotionen gehören zum Fußball- aber was zu viel ist, ist zu viel. Insbesondere bei einem Hobby-Turnier von Sparvereinen, die sich am Samstag in Voitsberg maßen. Der Tormann einer Wiener Mannschaft „rächte“ dort ein Foul an seinem Teamkollegen. Obwohl der Schiedsrichter das Foul geahndet hatte, stürmte er bis zum gegnerischen Tor und trat einem Gegenspieler mit gestrecktem Bein ins Gesicht. In „Kung-Fu-Manier“, wie es heißt.