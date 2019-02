„Jasmina war ein Engel, Smiljana ist ein Monster“

Die Mutter arbeitete in Österreich, der Vater in Slowenien. Die zwei Töchter waren alleine in dem Haus in Kroatien. Damals, im Sommer 2000. Seitdem galt die jüngere der beiden Schwestern als vermisst. Jetzt wurde sie in einer Tiefkühltruhe gefunden. Am vergangenen Mittwoch wurde Jasmina in ihrem Heimatort zu Grabe getragen.