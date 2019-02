Online-Taxler nehmen im März Fahrt auf

Und an dieses Bild dürften sich die Salzburger gewöhnen: Denn der Online-Fahrdienstanbieter, der Taxi-Bestellungen via Handy-App an lizenzierte Taxifahrer vermittelt, nimmt nun auch in der Stadt Fahrt auf: „Nachdem wir seit Oktober den Markt testen und einen großen Bedarf bei Firmen, der Bevölkerung und im Tourismus feststellen, starten wir Ende März mit 200 Fahrern durch. 100 haben wir bereits“, berichtet Sarah Lamboj, Geschäftsführerin der „mytaxi Austria“, die zur Daimler Gruppe gehört.