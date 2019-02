Der Hundeflüsterer, der durch die Hölle ging

Als die Suche weiterging, waren Gruber und sein Schäferhund Kim an vorderster Front. „Die Hunde haben es nicht leicht gehabt, weil so ein Chaos war. Die Lawine hat ja ganze Häuser auseinandergerissen, da waren so viele Gerüche. Wir haben mehrere Leichen gefunden. Oft hast du nur einen Schuh gesehen oder eine Hand. Dann war unsere Aufgabe erledigt und die Bergretter waren an der Reihe.“