Paket mit Beamer aus Italien kam nie an

Auf einer Verkaufsplattform im Internet ersteigerte ein Wolfsberger (43) einen High-End-Beamer für 2250 Euro. Das Geld überwies er an ein italienisches Bankkonto. Das Gerät kam aber nie bei ihm an. Als er das Geld zurückhaben wollte, weigerte sich der Verkäufer aber, denn er habe das Paket versendet. Da der Italiener nach einiger Zeit nicht mehr auf Nachrichten reagierte, zeigte der Wolfsberger ihn an.