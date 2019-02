Kneissl im Himalaya: Audienz beim Drachenkönig

Auf den ersten Blick scheint das Rad der Zeit stillzustehen in Bhutan, der letzten Monarchie der Region. Eingepfercht zwischen den Globalisierungs-Giganten China und Indien hat das Königreich sich für einen speziellen Weg entschieden, um seine Identität zu schützen. TV war bis 1999 verboten. Im Land gilt Rauchverbot. Der Umweltschutz ist in der Verfassung verankert. Vom Status quo konnte sich Außenministerin Kneissl am Samstag überzeugen.