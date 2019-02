MA 40: „Ohne Nachweise wird kein Geld ausbezahlt“

Zu Jahresende 2018 bezogen rund 130.000 Personen in Wien Mindestsicherung - mit einer durchschnittlichen Summe von 658 Euro pro Monat. Rund 600 Mitarbeiter der MA40 sind in fünf regionalen Zentren für die Abwicklung zuständig. Pro Monat kommen rund 19.700 Anträge per Post, Mail oder durch persönliche Vorsprache herein.