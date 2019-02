Außerfern, Kühtai: Zwei Tote nach Lawinenabgängen

Gegen 14.30 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol der Notruf ein. Das Unglück beim Hotel Ammerwald ereignete sich auf deutschem Staatsgebiet am Südhang der Schäferblässe. Von fünf Verschütteten wurden eine Person tot, eine zweite schwer verletzt und drei Personen unverletzt geborgen. Die Einsatzkräfte können nicht ausschließen, dass sich noch eine Person in den Schneemassen befindet. Am Sonntag wird daher weitergesucht.