Bub (7) von Hund angefallen und verletzt

Regelrecht in einen Buben verbissen hat sich ein Hund, als der Siebenjährige am Donnerstag mit dem Tier im Garten seines Elternhauses in Sankt Andrä (Kärnten) spielte. Als der Vater dazwischenging, attackierte der Münsterländer-Rüde auch den Erwachsenen. Sowohl der Mann als auch das Kind wurden verletzt, der Bub musste sogar operiert werden.